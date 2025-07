Föderalismus

Bundeskanzler Merz bei Niedersachsens Ministerpräsident Lies (Moritz Frankenberg/dpa POOL/dpa)

Man werde die großen Aufgaben, vor denen Deutschland stehe, nicht gegeneinander sondern nur miteinander lösen können, sagte Merz in Hannover während seines Antrittsbesuchs beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Lies. Der Bundeskanzler lobte zugleich, dass in der vergangenen Sitzung in der Länderkammer eine Reihe von Vorhaben einmütig beschlossen worden sei. Merz äußerte den Wunsch, dass Vermittlungsverfahren die Ausnahme bleiben sollten.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.