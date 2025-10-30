Antrittsbesuch bei Erdogan

Bundeskanzler Merz wurde vom türkischen Präsidenten Erdogan mit militärischen Ehren vor dem Präsidialpalast begrüßt. ( dpa / Michael Kappeler)

Merz verwies zudem auf rund 80.000 türkischstämmige Unternehmen, die heutzutage für hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland sorgten. Zudem betonte der CDU-Vorsitzende die Notwendigkeit einer vertieften europäischen Zusammenarbeit mit der Türkei. An einem Ausbau der strategischen Partnerschaft führe kein Weg vorbei. Die Welt gehe in eine neue geopolitische Phase, die von den großen Mächten geprägt sei. Deshalb sei der Nato-Partner Türkei für die EU ein wichtiger Akteur in fast allen außen- und sicherheitspolitischen Fragen.

Erdogan forderte ein stärkeres deutsches Engagement für die notleidenden Palästinenser im Gazastreifen. Es sei die humanitäre Pflicht auch der Bundesregierung, sich für ein Ende dieses - Zitat - Völkermords durch Israel einzusetzen.

Erdogan hatte den Kanzler am Präsidentenpalast mit militärischen Ehren empfangen. Im Anschluss war ein Abendessen unter Einbeziehung der Ehefrauen vorgesehen. Am Vormittag hatte Merz in Ankara zunächst einen Kranz im Atatürk-Mausoleum niedergelegt. Anschließend sprach er mit Vertretern von in der Türkei tätigen deutschen Unternehmen wie BASF, Siemens und Mercedes.

Menschenrechtler fordern mehr Kritik an Erdogan

Im Vorfeld der Reise hatten mehrere Organisationen den Bundeskanzler aufgefordert, bei seinem Besuch auch die Lage der Demokratie in der Türkei zu thematisieren. Menschenrechtler kritisieren vor allem staatliche Repressalien gegen die stärkste Oppositionspartei CHP.

Auch der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünenfraktion im Bundestag, Lucks, forderte von Merz eine Stärkung der demokratischen Kräfte in der Türkei. Merz sei gefragt, politischen Druck auf Präsident Erdogan auszuüben, sagte Lucks im Deutschlandfunk . Es scheine aber so, als ob sich Merz in Sachen Menschenrechte selbst einen Maulkorb auferlegt habe.

