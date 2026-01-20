Heute Vormittag empfängt der Bundeskanzler Familienangehörige von Soldaten sowie Polizisten, die sich im Auslandseinsatz befinden, zu einem Neujahrsempfang und einem persönlichen Austausch im Bundeskanzleramt. (picture alliance / dpa / Fabian Sommer)

Bei einem Neujahrsempfang in seinem Amtssitz wird er zunächst Familienangehörige von Einsatzkräften treffen, die derzeit im Ausland tätig sind. Danach will er in einer Videoschalte mit Soldaten und Polizisten selbst in Auslandsmissionen sprechen. Der Kanzler führe damit eine langjährige Tradition fort, erklärte die Bundesregierung. An dem Empfang nehmen auch Bundesinnenminister Dobrindt und der Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer, teil. Aktuell sind knapp 1.000 deutsche Soldaten im Auslandseinsatz.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.