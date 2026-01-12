Auslandreise

Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Ankunft amFlughafen in Ahmedabad. (dpa / Kay Nietfeld)

Er landete am Flughafen der Stadt Ahmedabad in der Heimatregion des indischen Ministerpräsidenten Modi. Dieser will ihn heute früh an einer Gedenkstätte für den Nationalhelden Mahatma Gandhi offiziell begrüßen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen und um Rüstungskooperationen etwa beim Bau von U-Booten gehen. Ein wichtiges Thema dürfte auch das Verhältnis Indiens zu Russland sein. Indien bezieht einen Großteil seines Öls aus Russland, das die Einnahmen wiederum zur Finanzierung seines Angriffskriegs gegen die Ukraine nutzt.

Dass Modi Merz in seiner Heimat empfängt, wird als Zeichen der besonderen Wertschätzung gewertet. Umgekehrt gilt es als besonderes Signal für die mittlerweile fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass die erste Asienreise des Bundeskanzlers nach Indien führt anstatt nach Japan oder China.

