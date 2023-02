Indien-Besuch

Bundeskanzler Olaf Scholz besichtigt zusammen mit dem Gründer Chetan Maini das Unternehmen Sun Mobility im indischen Silicon Valley Bengaluru. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In der Wirtschaftsmetropole Bangalore informierte sich Scholz unter anderem über die Arbeit von Fachkräften. In einer Niederlassung des deutschen Softwarespezialisten SAP sprach der Kanzler mit Managern unter anderem darüber wie aus Firmengründungen wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar entstehen können, sogenannte Unicorns. Beim indischen Hersteller Sun Mobility wurde der Wirtschaftsdelegation zudem die Produktion austauschbarer Batteriezellen für Elektro-Kleintransporter vorgestellt. An der Firma hält das deutsche Unternehmen Bosch rund 25 Prozent der Anteile. - Gestern hatte Scholz mit dem indischen Premierminister Modi den Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder vereinbart.

Der Grünen-Europaabgeordnete Bütikofer forderte Scholz auf, mehr Druck auf die EU-Kommission auszuüben, um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien zu realisieren.

