Bundeskanzler Olaf (Archivbild) reist heute ins Baltikum. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die 10. Panzerdivision der Bundeswehr nimmt dort an einem NATO-Manöver teil. Auf dem Truppenübungsplatz Pabrade will sich Scholz mit dem litauischen Präsidenten Nauseda treffen. Anschließend reist der Kanzler nach Lettland weiter, wo er mit den Regierungschefs der drei baltischen Staaten zusammenkommt. Bei den Gesprächen soll es um Fragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen.

Vertreter der europäischen und ukrainischen Rüstungsindustrie sowie Politiker kommen am Vormittag in Brüssel zusammen. Die EU-Kommission spricht von einem Forum zur Umsetzung einer im März vorgestellten Verteidigungsstrategie. Damit will Brüssel die europäische Rüstungsindustrie fördern, um sie unabhängiger von den USA und anderen internationalen Waffenlieferanten zu machen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.