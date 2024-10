Indien-Reise

Deutsch-indische Regierungskonsultationen in Neu Delhi (Marvin Ibo Güngör / Bundesregier / Marvin Ibo Güngör)

Der Kanzler will an Bord des deutschen Einsatzgruppenversorgers "Frankfurt am Main" mit Marinesoldaten sprechen und sich über deren Einsatz im multinationalen See-Manöver "Indo-Pacific Deployment" informieren. Zuvor trifft der SPD-Politiker Studierende. Gestern hatten Scholz und Indiens Premierminister Modi vereinbart, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien zu vertiefen. Unter anderem soll mehr indischen Fachkräften die Einreise nach Deutschland ermöglicht werden. Außerdem ging es um das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.