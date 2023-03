Bundeskanzler Olaf Scholz trifft am Abend US-Präsident Biden zu einem einstündigen Gespräch über den russischen Krieg gegen die Ukraine (Archivfoto). (picture alliance/dpa)

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA seien so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr, erklärte der SPD-Politiker bei seiner Ankunft in den USA. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei es wichtig, dass die transatlantische Zusammenarbeit weiterentwickelt werde. Scholz ist zu einem vertraulichen Gespräch mit Biden im Weißen Haus nach Washington gereist. Im Mittelpunkt wird dabei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen. Die USA wollen am Rande des Besuchs neue Militärhilfen für die Ukraine verkünden.

