Halbleiterindustrie

Bundeskanzler Scholz blickt optimistisch auf die wirtschaftliche Lage

Bundeskanzler Scholz hat Warnungen vor einem wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands zurückgewiesen. Bei einem Bürgerdialog in Erfurt sagte er etwa mit Blick auf die Milliardeninvestition des taiwanesischen Konzerns TMSC, gerade entscheide sich, dass die Halbleiterindustrie in Europa überwiegend in Deutschland stattfinden werde.

11.08.2023