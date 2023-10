Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg Flugzeug. (Archivbild). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Er wird in Nigeria und Ghana erwartet. Den Angaben zufolge geht es um eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen. Darüber hinaus will Scholz die regionale Sicherheit sowie die Zusammenarbeit in Fragen von Wirtschaft und Klimaschutz thematisieren. Begleitet wird er von einer Kultur- und Wirtschaftsdelegation. Nigeria und Ghana zählen zu den wirtschaftlich stärksten Staaten Westafrikas. Mit rund 216 Millionen Einwohnern ist Nigeria das mit Abstand bevölkerungsreichste Land des Kontinents. Auf seinen ersten beiden Afrikareisen war Scholz in Südafrika, im Senegal und Niger sowie in Äthiopien und Kenia.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.