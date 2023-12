Weiter angespannte Lage

Bundeskanzler Scholz dankt Helfern in Hochwassergebieten

Bei einem Besuch in den niedersächsischen Überschwemmungsgebieten hat Bundeskanzler Scholz den Einsatzhelfern gedankt. Er sagte in der Stadt Verden an der Aller, angesichts der Naturkatastrophe sei es wichtig, zusammenzuhalten. Überall geschehe das auch durch Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr. Auch viele Freiwillige täten alles dafür, Menschen und Häuser zu schützen. Das zeige, dass in Deutschland Solidarität existiere.