Anti-AfD-Demo

Kanzler Scholz dankt Teilnehmern der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. (picture alliance / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Der Kanzler schrieb im Kurznachrichtendienst X, er sei dankbar, dass Zehntausende überall in Deutschland gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Grundordnung auf die Straße gingen. Dies mache Mut und zeige, dass die Zahl der Demokraten viel größer sei als jene der Spalter.

Allein in Köln hatten gestern Abend rund 30.000 Menschen unter anderem für ein Verbotsverfahren gegen die AfD demonstriert. Kundgebungen hatte es zuvor auch in zahlreichen weiteren Städten gegeben. Anlass sind die Recherchen des Mediums "Correctiv" über ein rechtsextremes Treffen in Potsdam. Dabei wurden Pläne für eine massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund besprochen. "Correctiv" will am Abend in Berlin weitere Ergebnisse präsentieren.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.