Mobilfunknetz

Bundeskanzler Scholz (Archivbild) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Deutschland habe in einer sehr guten und vorbildhaften Weise entschieden, was zur Sicherheit der Telekommunikations-Systeme notwendig sei, sagte Scholz nach einem Treffen mit Japans Ministerpräsident Kishida in Berlin. Zudem werde sichergestellt, dass der Ausbau der Telekommunikations-Infrastruktur darunter nicht leide. Das sei im Interesse der Unternehmen und der Bürger.

Das Bundesinnenministerium hatte zuvor bekanntgegeben, dass Bauteile der chinesischen Firmen Huawei und ZTE aus den 5G-Netzen entfernt werden müssen. Hintergrund sind Bedenken, dass der chinesische Staat über die Firmen Einfluss auf das Netz nehmen könnte.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.