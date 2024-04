EZB-Leitzins

Bundeskanzler Scholz rechnet mit einer Leitzinssenkung. (Michael Kappeler/dpa)

Die EZB habe das Ziel der Inflationsbekämpfung mit einem Wert, der Richtung zwei Prozent gehe, erreicht, stellte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung der "Freien Presse" in Chemnitz fest. Deshalb glaube er, dass es jetzt so weit sei. Eine Zinssenkung würde der Wirtschaft und auch beim Bau von Wohnungen helfen, betonte Scholz. Er verwies darauf, dass die Energiepreise deutlich gesunken seien und in diesem Jahr mit mehr Kaufkraft bei Arbeitnehmern und Rentnern gerechnet werde.

Die EZB hält nach zehn Zinsanhebungen inzwischen seit September 2023 die Schlüsselsätze konstant. Für Juni erwarten Experten eine Leitzinssenkung.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.