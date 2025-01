Mutmaßliche Sabotageakte in Ostsee

Bundeskanzler Scholz fordert abgestimmte Überwachung des Gebiets durch Anrainer-Staaten

Nach einer Serie mutmaßlicher Sabotageakte an Untersee-Kabeln in der Ostsee wird Deutschland sich nach Angaben von Bundeskanzler Scholz an der Überwachung des Seeraums beteiligen.