Wohnungsknappheit

Es brauche hierzulande dringend mehr Wohnungen, vor allem mehr bezahlbare. Um dieses Ziel zu erreichen, sprach sich Scholz auch für massive Erleichterungen bei den Bauvorschriften aus. So könne bei der Aufstockung von Wohngebäuden zum Beispiel auf Stellplatzpflichten verzichtet werden.

Zugleich räumte der Kanzler ein, dass die Schaffung neuer Wohnungen sehr schwer geworden sei. Das Neubauziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr liegt derzeit außer Reichweite, der Wohnungsbau steckt in einer Krise.

Zahl der Baugenehmigungen weiter gesunken

Zuletzt hatte das Münchner Ifo-Institut eine Umfrage veröffentlicht, wonach mehr als jedes zweite Unternehmen im Wohnungsbau über fehlende Aufträge klagt. Im April meldeten fast 18 Prozent der Betriebe zudem stornierte Projekte. Der Abwärtstrend bei den Baugenehmigungen für neue Wohnungen hatte sich im Februar fortgesetzt, ihre Zahl sank nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 18.200.

Experten rechnen nicht mit einer raschen Besserung. In einer Studie der DZ Bank heißt es, der Hausbau scheitere oft an der Erschwinglichkeit, während der Bau von Mietwohnungen trotz der steigenden Mieten kaum wirtschaftlich realisiert werden könne. Darüber hinaus litten Wohnungsgesellschaften unter höheren Zinsen bei Anschlussfinanzierungen, Wertabschlägen auf ihre Wohnungsbestände sowie absehbar steigenden Sanierungskosten. Die vorgesehenen Vereinfachungen beim Neubau gingen zwar in die richtige Richtung, dürften aber erst allmählich wirken und daher keine kurzfristige Belebung versprechen, hieß es.

