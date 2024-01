Überschwemmungen

Hochwasser in Sachsen-Anhalt - Bundeskanzler Scholz, Reiner Haseloff und Steffi Lemke sprechen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern. (Jan Woitas / dpa / Jan Woitas)

Begleitet wurde Scholz von Bundesumweltministerin Lemke und Ministerpräsident Haseloff. Die Politiker begutachteten unter anderem einen Deich an dem Fluss Helme. Er fließt durch Sachsen-Anhalt und Thüringen und entwässert den südlichen Teil des Unterharzes.

Bundeskanzler Scholz hatte sich bereits an Silvester im niedersächsischen Verden über das dortige Hochwasser informiert. Auch in Bremen ist Lage wegen aufgeweichter Deiche weiterhin angespannt. In einer naheliegenden Gemeinde wurden mehrere Häuser evakuiert.

Weiter hohe Pegelstände

In weiten Teilen Deutschlands hatte es in den vergangenen Tagen erneut geregnet, was die ohnehin hohen Flusspegel teils weiter steigen ließ. Dadurch bleibt die Lage in vielen Hochwassergebieten angespannt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gilt dies vor allem für den Nordwesten und die Mitte.

Probleme mit Schaulustigen und Diebstahl in Hochwassergebieten

Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg ist laut der Feuerwehr ein gefährdeter und mit Sandsäcken gesicherter Deich an der Hunte derzeit zwar stabil. Wegen zahlreicher Schaulustiger wird er aber nun dauerhaft per Kamera überwacht. Im Landkreis Celle berichtete die Feuerwehr vom Diebstahl eines Notstromaggregats, mit dem mehrere Pumpen versorgt wurden.

In Lilienthal bei Bremen können dutzende Bewohner weiterhin nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt soll ab Montag die Bundeswehr bei der Deichsicherung helfen. Im Kyyfhäuserkreis im Norden Thüringens soll ein bereits geöffneter Deich weiter vertieft werden, um die Überflutung von Ortschaften zu verhindern.

Beim Regen in den nächsten Tagen Entspannung gemeldet

Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes erklärte, zwar werde für morgen noch einmal Regen erwartet, dieser werde aber geringer ausfallen als in den vergangenen Tagen. Insgesamt werde es trockener, aber auch wesentlich kälter. Vom Wochenende an seien Schneeschauer, Dauerfrost und Glätte zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.