EU-Staaten beraten über Ukraine

Bundeskanzler Scholz irritiert über Friedenstruppe-Diskussion

Bundeskanzler lehnt weiterhin eine Debatte über eine Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine zu Absicherung eines möglichen Friedensvertrags ab. Diese Diskussion sei höchst unangemessen, solange der Krieg in dem von Russland überfallenen Land tobe, sagte Scholz nach einem Sondergipfel mehrerer europäischer Staaten in Paris.