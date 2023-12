SPD-Bundesparteitag

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Parteitag der SPD in Berlin (IMAGO / Bernd Elmenthaler )

Mit Spannung wird erwartet, was Scholz zur aktuellen Haushaltskrise, zum Konfliktthema Migration und zu den schlechten Umfrage-Werten der Ampel-Regierung sagt. An die Rede des Kanzlers schließt sich eine Debatte an. Zum Auftakt des Parteitags war Scholz gestern freundlich empfangen worden. Offene Kritik an seinem Kurs gab es bislang nicht.

Die Delegierten hatten sich gestern für eine Reform der Schuldenbremse und eine einmalige so genannte Krisenabgabe für Vermögende ausgesprochen. Die Parteivorsitzenden Esken und Klingbeil wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Auch Generalsekretär Kühnert wurde für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

