Afrika

Bundeskanzler Scholz will Migrationszentren in Nigeria ausbauen - Energielieferungen nach Deutschland im Gespräch

Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Besuch im westafrikanischen Nigeria für eine engere Partnerschaft zur Steuerung der Migration geworben. Zur Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland sollten die Migrationszentren in Nigeria weiter ausgebaut werden, sagte Scholz beim Besuch eines Wirtschaftsforums in der Küstenmetropole Lagos.

30.10.2023