Während der Corona-Krise seien die Kontakte deutlich zurückgegangen, was nicht gut sei, sagte Scholz bei einem Besuch der Tongji-Universität in Shanghai. Die Gespräche und wechselseitigen Besuche müssten wieder zunehmen. Scholz verwies in diesem Zusammenhang auf die Zahl chinesischer Studenten in Deutschland und betonte, es sei positiv, dass diese wieder ansteige. In den vergangenen Jahren war über die Zusammenarbeit mit China im Bereich der Forschung aufgrund geopolitischer Spannungen und aus Sicherheitsgründen kritisch diskutiert worden.

Gestern hatte Scholz die Stadt Chongqing besucht. In der Metropole mit mehr als 30 Millionen Einwohnern besichtigte er eine Produktionsstätte von Wasserstoffantrieben der Firma Bosch. Scholz ist ingesamt für drei Tage in China.

