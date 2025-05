Großer Zapfenstreich für den scheidenden Bundeskanzler Scholz (SPD). (dpa / Michael Kappeler)

Das Musikkorps spielte auf Wunsch von Scholz ein Stück der Beatles, ein Lied von Aretha Franklin sowie einen Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Bach. Der Große Zapfenstreich ist die höchste Ehrung der Bundeswehr für Zivilpersonen.

Scholz würdigte den unmittelbar bevorstehenden Regierungswechsel in seiner Abschiedsrede als einen "Ausdruck demokratischer Normalität". Es sei in diesen Zeiten keineswegs selbstverständlich, dass sich ein solcher Wechsel so zivilisiert, so kollegial und so anständig vollziehe, wie man es in diesen Tagen hier in Deutschland erlebe. Diesen zivilen Umgang unter Demokratinnen und Demokraten gelte es zu schützen und zu bewahren, betonte der SPD-Politiker.

Sollte der CDU-Vorsitzende Merz wie geplant vom Bundestag zum zehnten Bundeskanzler gewählt werden, endet Scholz' Amtszeit am Dienstag nach 1.245 Tagen. Dem Bundestag wird er weiter angehören.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.