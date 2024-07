Vor Gipfeltreffen in Washington

In Washington findet ein dreitägiger NATO-Gipfel statt. (picture alliance / Zoonar / Valerio Rosati)

Die NATO habe in den 75 Jahren ihres Bestehens Sicherheit, Demokratie und Freiheit garantiert, sagte der SPD-Politiker vor seinem Abflug in die USA. Dies bleibe die unveränderte Aufgabe des transatlantischen Bündnisses. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erwartet Scholz zudem ein deutliches Zeichen der NATO in Richtung Moskau, dass man in der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen werde. Russland kündigte an, das Treffen in Washington genau zu verfolgen. Kreml-Sprecher Peskow sagte, die NATO habe Moskau zum Feind erklärt und versuche, Russland zu besiegen.

Deutschland und fünf weitere NATO-Partner aus dem Ostsee-Raum unterzeichneten in Washington vor dem offiziellen Gipfelbeginn eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Beschaffung von Seeminen. Verteidigungsminister Pistorius sagte, die Kooperation mit Dänemark, Finnland, Norwegen, Polen und Schweden sei ein wirksamer Weg, um einen Aggressor auf See abzuschrecken.

Beim dreitägigen NATO-Gipfel steht das Jubiläum des Verteidigungsbündnisses im Mittelpunkt. Am Abend findet eine Feierstunde statt.

