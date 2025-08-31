Verfassungsgericht

Richter am Bundesverfassungsgericht (Archivbild) (dpa / picture alliance / Uli Deck)

Um geeignrte Kandidaten zu finden, müsse es erst eine Einigung in der schwarz-roten Koalition geben. Dann aber brauche man eine Zweidrittel-Mehrheit im Bundestag. "Selbst mit den Grünen zusammen haben wir diese Zweidrittel-Mehrheit nicht. Das heißt, es müssen entweder von der AfD oder von der Linkspartei Abgeordnete auch zustimmen. Das wird ein ziemlich schwieriger Prozess", sagte Merz. Man werde es trotzdem versuchen.

Vor der Sommerpause hatte die Koalition die Abstimmung über drei Richterposten verschieben müssen. Teile der CDU/CSU-Fraktion hatten trotz Absprache mit der SPD und der Zustimmung der Fraktionsspitzen die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf nicht wählen wollen. Brosius-Gersdorf verzichtete nach einer mehrwöchigen öffentlichen Debatte schließlich auf ihre Kandidatur. Nun soll es einen anderen Vorschlag geben.

