Printmedien
Bundeskartellamt genehmigt Übernahme westfälischer Zeitungen durch "Rheinische Post".

Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme der "Westfälische Medien Holding AG" durch die "Rheinische Post Mediengruppe" aus Düsseldorf genehmigt.

    Das Logo der "Rheinische Post Mediengruppe" an einem Gebäude
    Die Rheinische Post Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf (IMAGO / imagebroker)
    Kartellamts-Präsident Mundt erklärte, das Vorhaben sei aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich, da sich die Verbreitungsgebiete der Verlage nicht überschnitten. Die Unternehmen stünden deshalb weder auf dem Leser- noch auf dem Anzeigenmarkt
    in direktem Wettbewerb.
    Die "Westfälische Medien Holding AG" gibt unter anderem die Zeitungen "Westfälische Nachrichten" aus Münster sowie das "Westfalen-Blatt" aus Bielefeld heraus. Mit dem Kauf wäre die "Rheinische Post" die auflagenstärkste Tageszeitungs-Verlagsgruppe in Nordrhein-Westfalen. Die beteiligten Unternehmen hatten ihre Pläne Anfang März bekanntgegeben.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.