Online-Marktplatz

Das Bundeskartellamt prüft die geltenden Konditionen für Händler auf Temu (Archivbild).

Die Behörde leitete nach eigenen Angaben ein Verfahren gegen das Betreiberunternehmen "Whaleco Technology Limited" mit Sitz in Irland ein. Unter anderem sollen demnach die geltenden Konditionen für Händler geprüft werden. Temu äußerte sich zu den konkreten Vorwürfen zunächst nicht. Vorausgegangen war eine Beschwerde des Handelsverbands Deutschland - HDE. Temu zählt zu den umsatzstärksten Online-Marktplätzen. Kritiker monieren immer wieder Produktqualität, mangelnde Kontrollen und unfaire Wettbewerbsbedingungen.

