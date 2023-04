Apple unter der Lupe

Der US-Konzern Apple wird unter eine verschärfte Wettbewerbsaufsicht gestellt. (imago / photothek)

Die in Bonn ansässige Behörde stufte das Unternehmen als ein Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb ein. Sie verwies auf das besondere Zusammenspiel der verschiedenen Apple-Produkte wie dem iPhone, dem Betriebssystem iOS und dem App-Store. Der Konzern betreibe so ein umfassendes digitales Ökosystem mit einer hohen Bedeutung für den Wettbewerb nicht nur in Deutschland, sondern auch europa- und weltweit. Apple will gegen den Beschluss vorgehen.

Auch bei Amazon, Google und der Facebook-Mutter Meta hatten das Bundeskartellamt eine überragende marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb festgestellt.

