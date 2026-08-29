Jean-Pascal Hohm, Vorsitzender der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, spricht auf dem Bundeskongress zu den Mitgliedern. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Er sagte auf dem Bundeskongress der Organisation in Magdeburg, Millionen seien gekommen, und Millionen müssten Deutschland wieder verlassen. Die Bundesrepublik müsse das Land der Deutschen bleiben, dieser Grundsatz sei nicht verhandelbar. Der AfD-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Reichardt, sagte in drastischen Worten linken Kräften den Kampf an, unter anderem sprach er von "verkommenen linken Zuständen" in Deutschland. Reichardts Rede war mit Schmähungen durchsetzt, die bei den Delegierten Jubel auslösten. - In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt. Der dortige AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.