Entlastung von Unternehmen

Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen (Archivfoto vom Februar 2025). (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Gemeinsamer Brief an Merz

In einem Brief an Bundeskanzler Merz fordern die CDU-Ministerpräsidenten deshalb eine Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern. Es müsse das Prinzip gelten: "Wer bestellt, bezahlt", heißt es in dem Schreiben. Das Ziel sei ein Mechanismus, der einen finanziellen Ausgleich zugunsten der Länder schaffe, sollten Bundesgesetze zu höheren Kosten oder niedrigeren Einnahmen für die Kommunen führen. Zur Kompensation schlagen die Ministerpräsidenten vor, dass den Haushalten ein höherer Anteil der eingenommenen Umsatzsteuer zugutekommt. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von den Ministerpräsidenten aus Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen - Kretschmer, Rhein und Wüst.

Kritik auch aus anderen Bundesländern

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Lies (SPD) äußerte Kritik. Es handle sich bei den Entlastungen für Unternehmen zwar auch um Maßnahmen zur Stabilisierung der Demokratie. Man müsse aber darauf achten, dass man nicht das eine Problem löse, auf der anderen Seite aber ein neues Problem auf Landes- und kommunaler Seite schaffe.

Wenn man den Städten und Gemeinden mit ihren oft defizitären Haushalten noch mehr Geld wegnehme, "dann hat der ganze Booster keine Wirkung", warnte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig (SPD). Das Vorhaben könne nicht zu zwei Dritteln von Ländern und Kommunen getragen werden.

