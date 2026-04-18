Diskussion über Entlastungen
Bundesländer lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab

Die von der Koalition vorgeschlagene steuerfreie Entlastungsprämie für Beschäftigte in Höhe von 1.000 Euro stößt bei den Bundesländern auf Ablehnung.

    Markus Söder (l-r, CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bärbel Bas (SPD) sowie Lars Klingbeil (SPD), nehmen an der Pressekonferenz nach dem Koalitonsausschuss teil.
    Die von der Koalition vorgeschlage Entlastungsprämie findet wenig Anklang bei den Bundesländern. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)
    Eine Umfrage unter allen 16 Landesregierungen habe ergeben, dass derzeit kein einziges Land zur Zahlung der Prämie an seine Beamten und Angestellten bereit sei, meldet die "Bild"-Zeitung. Allerdings gaben etwa Bayern, Niedersachsen oder Thüringen demnach an, noch keine endgültige Entscheidung getroffen zu haben.
    Unions-Fraktionschef Spahn machte deutlich, dass es auch für Beschäftigte des Bundes wohl keine zusätzlichen Zahlungen geben werde.
    Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.