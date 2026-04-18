Diskussion über Entlastungen

Eine Umfrage unter allen 16 Landesregierungen habe ergeben, dass derzeit kein einziges Land zur Zahlung der Prämie an seine Beamten und Angestellten bereit sei, meldet die "Bild"-Zeitung. Allerdings gaben etwa Bayern, Niedersachsen oder Thüringen demnach an, noch keine endgültige Entscheidung getroffen zu haben.
Unions-Fraktionschef Spahn machte deutlich, dass es auch für Beschäftigte des Bundes wohl keine zusätzlichen Zahlungen geben werde.
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.