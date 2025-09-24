Neue Initiative für Widerspruchslösung

Ein Organspendeausweis (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Dazu soll am Freitag ein Gesetzentwurf in den Bundesrat eingebracht werden, der die Einführung einer Widerspruchslösung fordert. Diese sieht vor, dass künftig jeder Bürger grundsätzlich als Spender gilt, soweit er dem nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat. Bislang ist nur derjenige ein potenzieller Organspender, der zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat.

Der Bundesrat hatte bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht. Er wurde aber wegen des Bruchs der Ampel-Koalition nicht verabschiedet.

