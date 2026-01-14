Jagdgesetz

In Deutschland gab es über 200 Wolfsrudel. (picture alliance / imageBROKER / Raimund Linke)

In keinster Weise wolle man den Wolf ausrotten. Inzwischen gebe es in Deutschland über 200 Wolfsrudel, sagte Rainer. Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt; es kommt immer wieder vor, dass Nutztiere wie Schafe und Ziegen gerissen werden.

Die Bundesregierung hatte im vergangenen Monat eine Änderung des Jagdgesetzes auf den Weg gebracht. Der Entwurf sieht ein sogenannntes "regionales Bestandsmanagement" vor. Damit können Bundesländer in Regionen mit einer hohen Wolfsdichte die Zahl der dort lebenden Tiere regulieren.

Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über die Regierungspläne für einen erleichterten Abschuss von Wölfen. Laut dem Gesetzentwurf wurden 2024 rund 4.300 Nutztiere durch Wölfe gerissen oder verletzt. Während Weidetierhalter das Vorhaben unterstützen, sind Tierschützer strikt dagegen.

Wölfe gelten bislang als streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen gejagt werden.

