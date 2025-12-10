Internationale Märkte

Bundeslandwirtschaftsminister Rainer auf dem Deutschen Bauerntag (Archiv). (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Dazu stellte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer (CSU) in Berlin seine Exportstrategie vor. Bei der Ausfuhr deutscher Lebensmittel, landwirtschaftlicher Maschinen und anderer Agrargüter wolle sein Ministerium die Türen zu neuen Märkten öffnen. Zu dem Konzept gehöre auch, mittelständische Anbieter etwa mit Messeauftritten zu unterstützen.

Der deutsche Agrarexport hat nach Angaben des Ministeriums ein jährliches Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Die Ernährungswirtschaft erzielt demnach ein Drittel ihrer Erlöse im Ausland, die Landtechnik sogar drei Viertel. 5,4 Millionen Menschen arbeiteten in der Branche.

