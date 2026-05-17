Die SGS Essen war der letzte Bundesligist ohne Männer-Profiabteilung. (picture alliance / frontalvision / Marcel Rotzoll)

Im letzten Saisonspiel kam Essen nicht über 1:1 gegen den SC Freiburg hinaus. Nur ein hoher Sieg und gleichzeitig eine hohe Niederlage des Hamburger SV hätten den Abstieg noch verhindern können.

Die SGS war der letzte Verein in der Bundesliga ohne eigene Männer-Profiabteilung. In den vergangenen Jahren hatten immer mehr etablierte Männer-Klubs eine Frauen-Mannschaft aufgebaut und in die Bundesliga geführt. Weitere Vereine wollen in den kommenden Jahren folgen. Für Mannschaften wie Essen wird daher eine Rückkehr in die Bundesliga aus finanzieller Sicht umso schwerer.

Zum Saisonabschluss sicherte sich Eintracht Frankfurt mit einem 4:2 über Union Berlin den Einzug in die Champions League. Beim 3:1 von Vizemeister VfL Wolfsburg gegen Nürnberg feierte die langjährige Leistungsträgerin Alexandra Popp ihren Abschied und traf doppelt. Die Torschützenkönigin wurde Larissa Mühlhaus nach ihrem Elfmetertreffer für Werder Bremen zum 3:1 gegen Leverkusen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.