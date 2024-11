Die Bundesligakonferenz ist ab der kommenden Saison bei DAZN zu sehen. (IMAGO / Sportfoto Rudel / IMAGO / Pressefoto Rudel / Robin Rudel)

Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach übernimmt DAZN die Konferenz vom bisherigen Anbieter Sky. Den Angaben zufolge hat DAZN darüber hinaus wie bisher die Übertragungsrechte für die Spiele am Sonntag inne. Sky bekam den Zuschlag für die Spiele am Freitagabend, die Einzelübertragungen der Spiele am Samstagnachmittag sowie der sogenannten Topspiele am Samstag um 18.30 Uhr.

DAZN und Sky äußerten sich zunächst nicht. Offiziell sollen die Ergebnisse der Auktion am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga verkündet werden.

Seit Montag versteigert die DFL die TV-Rechte der Fußball-Bundesliga, in der ersten Woche ging es vor allem um die Pay-TV-Spiele, die den mit Abstand größten Teil der Einnahmen der Bundesliga ausmachen. Das DFL-Angebot besteht aus insgesamt 15 TV-Paketen für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29, die jeweils an die meistbietenden Sender und Medien- aus Unternehmen vergeben werden.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.