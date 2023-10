Im Hessischen Rundfunk sagte die FDP-Politikerin, es zeige sich, dass die Kompetenzen, die die jungen Menschen erwürben, am Ende der Schule zu wenig seien. Deshalb müssten solche Finanzthemen stärker berücksichtigt werden. Mit der Initiative " Finanzielle Bildung " biete die Bundesregierung dafür Unterrichtsmaterialien und Möglichkeiten an, das Thema zu unterrichten. Zudem gelte das Angebot an die Länder, hierbei stärker zusammenarbeiten, führte Stark-Watzinger aus.