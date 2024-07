Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (IMAGO / Jens Schicke)

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, Architekten und Bauherrn könnten künftig rechtssicher von kostenintensiven Standards abweichen. Möglich seien etwa der Verzicht auf einen Keller, eine niedrigere Zahl an Balkonen oder geringere Lärmschutzvorkehrungen. Die Bundesregierung will die nötigen Gesetzesänderungen für den sogenannten "Gebäudetyp E" auf den Weg bringen.

Nach Angaben von Wohnungsbauverbänden wird bislang oft nach höchsten Standards gebaut, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Dies führt demnach aber dazu, dass die Wohnungen für viele Menschen unbezahlbar sind. Die hohen Baukosten gelten als ein Hauptgrund für den Wohnungsmangel in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.