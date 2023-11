"Schwächen im Mobilfunk"

Ein Mobilfunkmast in Bayern (picture alliance/dpa)

Die Behörde hat gegen die Telekom, Vodafone und Telefonica entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Wie erst jetzt bekannt wurde, sind die Verfahren bereits im September eröffnet worden. Die Bundesnetzagentur wirft den Betreibern vor, ihre Netze nicht so ausgebaut zu haben, wie dies vereinbart worden sei. So gebe es nach wie vor zahlreiche Lücken beim Ausbau des bereits älteren 4G-Netzes. Auch in einigen Tunneln von Bundesstraßen gebe es entgegen der Vereinbarungen kein gutes Mobilfunknetz. Experten sehen das Verfahren vor allem als Signal an die Branche, sich beim Ausbau des Mobilfunknetzes mehr anzustrengen und Versorgungsauflagen lückenlos einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.