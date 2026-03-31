Für neue Windrat-Projekte gibt es viele Angebote. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Der Bilanz zufolge wurden zuletzt Windanlagen mit einer Leistung von rund 3450 Megawatt ausgeschrieben, insgesamt gingen Gebote mit einem Umfang von fast 7900 Megawatt ein. Durch den hohen Wettbewerb gingen die Preise laut der Bundesnetzagentur in den vergangenen Jahren immer weiter zurück. Das größte Zuschlagsvolumen gab es zuletzt für Standorte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

Bei Solaranlagen gibt es hingegen ein niedrigeres Interesse an den Ausschreibungen. So wurden Projekte mit einer Leistung von 283 Megawatt ausgeschrieben, Gebote gab es aber nur für 177 Megawatt. Ein Wettbewerb ist in diesem Bereich also nur kaum vorhanden.

Die nächste Ausschreibungsrunden für Wind- und Solaranlagen finden im Mai und im Juni statt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.