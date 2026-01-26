Verbraucher werden immer häufiger mit unerlaubter Telefonwerbung belästigt (Archivbild). (imago / Reporters)

Wie die Behörde in Bonn mitteilte , gingen im vergangenen Jahr rund 39.800 Beschwerden beim Meldeportal ein. Das war ein Anstieg um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, sprach von einem massiven Problem für Verbraucher und Verbraucherinnen. Man gehe weiter mit Nachdruck gegen die verantwortlichen Unternehmen vor.

Mehr als 28 Prozent der Beschwerden betrafen 2025 Anrufe zu Gewinnspielen. Rückläufig waren die Zahlen hingegen bei Werbung für Energieverträge und Photovoltaikanlagen. In diesen Bereichen hatte die Behörde Bußgelder verhängt.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.