Am 15. April 2023 wurden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Laut Bundesnetzagentur gibt es nur geringe Auswirkungen auf den Strommarkt. (picture alliance / dpa / Armin Weigel)

Ihre Vizepräsidentin Haller sagte dem Bayerischen Rundfunk, an der Börse seien keine Preissteigerungen festzustellen. Stattdessen sei der Strom sogar billiger geworden. Offensichtlich werde der Wegfall der deutschen Atomenergie von anderen Effekten überlagert, fügte Haller hinzu. So steige der Anteil erneuerbarer Energien im Frühjahr an.

