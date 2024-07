Energieproduktion

Die Behörde mit Sitz in Bonn stellte ein entsprechendes Eckpunktepapier vor . Die alten Netzentgeltrabatte entsprächen nicht mehr den Anforderungen eines Stromsystems mit einem hohen Anteil an eneuerbaren Energieformen, sagte Präsident Müller. Man schlage deshalb statt des bisherigen starren Systems ein flexibles Modell vor . So sollen Industrie und Gewerbe dann reduzierte Netzentgelte zahlen, wenn sie in Situationen mit großem Stromangebot mehr Strom verbrauchten.