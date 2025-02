Nach dem Anschlag von München hat der Bundesbeauftragte Weber die Opferbetreuung übernommen. (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Die Bundesregierung stehe an der Seite der Menschen in München, erklärte Weber. Er bot den Opfern der Tat psychosoziale, praktische und finanzielle Hilfen an. Am Nachmittag wird Bundeskanzler Scholz zu einem stillen Gedenken am Anschlagsort erwartet. Bei dem Angriff wurden nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler mindestens 39 Menschen verletzt. Die Zahl sei nach oben korrigiert worden, da sich nachträglich weitere Verletzte gemeldet hätten, hieß es.

Die Ermittlungen liegen inzwischen bei der Bundesanwaltschaft. Sie geht von einem islamistischen Tatmotiv aus. Ein 24-jähriger Afghane war am Donnerstag mit seinem Auto absichtlich in einen Demonstrationszug in der Münchner Innenstadt gefahren. Der Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.