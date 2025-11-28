Auf der Suche nach einer neuen Rolle: Bündnis 90/Die Grünen (Moritz Frankenberg / dpa)

Auf dem Programm stehen Klimaschutz und Energiepolitik. Am Abend soll es in einer außenpolitischen Debatte um den Krieg in der Ukraine sowie die Lage im Nahen Osten gehen. Außerdem wollen sich die Grünen zur Wehrpflicht positionieren.

Bereits gestern hatten sich die Delegierten dafür ausgesprochen, dass gesetzliche Krankenkassen homöopathische Behandlungen künftig nicht mehr erstatten sollen. Zur Begründung hieß es, die Solidargemeinschaft solle nicht für Therapien zahlen, deren Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus wissenschaftlich nicht belegt sei.

Zum Abschluss des Parteitags am Sonntag befassen sich die Delegierten mit einem Antrag zur Stärkung der Kommunen.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.