Chemnitz

Bundesparteitag der Linken beginnt

In Chemnitz beginnt zur Stunde der zweitägige Bundesparteitag der Linken. Nach ihrem Erfolg bei der Bundestagswahl will die Partei ihre Rolle finden und festigen. Im Herbst hatten ihre Umfragewerte noch bei etwa drei Prozent gelegen. Am Wahltag im Februar gelang fast eine Verdreifachung auf 8,8 Prozent.