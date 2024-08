Eröffnung der ersten 24-Stunden-Anlaufstelle 'Gewalt gegen Frauen' der Bundespolizei (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Die Einrichtung befindet sich am Ostbahnhof. Rund um die Uhr sind geschulte Polizistinnen anwesend. Die Lage an einem Ort mit vielen Menschen wurde bewusst gewählt. Sie soll es Frauen leichter machen, sich unauffällig zu melden, als das vielleicht in einer Polizeidienststelle möglich wäre. Eine weitere Anlaufstelle "Gewalt gegen Frauen" soll im Laufe des Jahres am Kölner Hauptbahnhof eröffnet werden.

Vergangenes Jahr wurden laut Bundesinnenministerium mehr als 250.000 Menschen in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt, 70 Prozent davon waren Frauen. Das entspreche einem Anstieg um fast 20 Prozent in den vergangenen fünf Jahren.

