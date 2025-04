Schleuserbande

Die Bundespolizei ist ein Schlag gegen Schleuser gelungen (Symbolbild). (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Der 32-Jährige wurde laut den Ermittlern in seiner Wohnung in Aerzen festgenommen. Auch die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Mittätern wurden nach Beweismitteln durchsucht. Nach Angaben der Bundespolizei soll der Beschuldigte seit 2021 Kopf einer Bande sein, die in etwa hundert Fällen Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak nach Deutschland und in andere europäische Länder geschleust haben soll. Die Bande kassierte den Ermittlern zufolge dafür pro Person bis zu 13.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.