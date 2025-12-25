Graffiti an einer S-Bahn in Berlin (picture alliance / Schoening / Schoening)

Deutschlandweit nahm die Zahl der Delikte von Januar bis Oktober nach Angaben der Bundespolizei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 Prozent zu, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. In Berlin, das bundesweit am häufigsten von solchen Schmierereien betroffen ist, gab es etwa 100 Fälle mehr: Insgesamt waren es damit fast 2.000.

An Hamburger Bahnhöfen sei die Zahl besonders deutlich gestiegen, nämlich um mehr als das Doppelte. Zu den Gründen habe die Bundespolizei zunächst keine Angabe machen können. In Frankfurt am Main indes ging die Zahl der registrierten Fälle zurück.

Die Statistik erfasst laut Bundespolizei nicht ausschließlich Graffiti, sondern alle Fälle, bei denen das "Erscheinungsbild" unerlaubt verändert wurde.

Sprayer verursachen mit ihren Beschmierungen jährlich Schäden in Millionenhöhe. Die Deutsche Bahn setzt inzwischen moderne Kamerasysteme und Künstliche Intelligenz ein, um abgestellte Züge zu überwachen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.