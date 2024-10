Grenzkontrollen

Bundespolizei registriert seit Jahresbeginn mehr als 53.000 unerlaubte Einreisen

Bei Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen hat die Bundespolizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres 53.410 unerlaubte Einreisen registriert. Mehr als 28.300 Personen wurden bundesweit an den Grenzen zurückgewiesen, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Bundespolizei berichten.