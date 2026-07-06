Im ersten Halbjahr wurden rund 24.330 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das waren 22 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Juni dieses Jahres registrierte die Bundespolizei 3.290 unerlaubt eingereiste Personen. Das ist die niedrigste Zahl für einen Juni seit 2021.
An allen deutschen Landesgrenzen gibt es seit September 2024 wieder Grenzkontrollen bei Einreisen, zuvor war das bereits teilweise der Fall.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.